Новости общества

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов между Казанью, Санкт-Петербургом и Стамбулом

11:58, 20.01.2024

Задерживаются два рейса между Казанью и международными направлениями — Санкт-Петербургом и Стамбулом. 20 января 2024 года из-за позднего прибытия самолетов из других рейсов. Татарская транспортная прокуратура контролирует ситуацию.

Рейсы №250 (авиакомпания «Северный ветер») и №973 (авиакомпания «Победа») перенесли на вечернее время. Пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Татарская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. В случае нарушения законодательства, пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также