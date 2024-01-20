Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов между Казанью, Санкт-Петербургом и Стамбулом

Задерживаются два рейса между Казанью и международными направлениями — Санкт-Петербургом и Стамбулом. 20 января 2024 года из-за позднего прибытия самолетов из других рейсов. Татарская транспортная прокуратура контролирует ситуацию.



Рейсы №250 (авиакомпания «Северный ветер») и №973 (авиакомпания «Победа») перенесли на вечернее время. Пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Татарская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. В случае нарушения законодательства, пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

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Маргарита Головатенко