Жительница Саранска потеряла 300 тысяч рублей, став жертвой мошенников

В Саранске 20-летняя девушка перевела мошенникам 300 тысяч рублей, взятых в кредит. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

— По словам потерпевшей, 12 января ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и рассказал, что мошенники пытаются оформить от ее имени кредит, — рассказали в МВД республики.

Собеседник предложил девушке взять так называемый зеркальный заем. Она оформила кредит на 300 тысяч рублей и перевела их по реквизитам, которые продиктовал злоумышленник. Позже жительница Саранска поняла, что стала жертвой обмана.

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Галия Гарифуллина