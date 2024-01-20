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Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open

18:24, 20.01.2024

Шесть российских теннисистов завоевали путевки в четвертый круг мужского и женского одиночных разрядов в рамках турнира Большого шлема Australian Open.

Российские участники четвертого круга и их соперники:

Мужчины:

  • Даниил Медведев (3) — Нуно Боржес (Португалия, 69);
  • Андрей Рублев (5) — Алекс Де Минор (Австралия, 10);
  • Карен Хачанов (15) — Янник Синнер (Италия, 4).

В третьем круге проигравших среди россиян не было.

Женщины:

  • Анна Калинская (75) — Ясмин Паолини (Италия, 31);
  • Мария Тимофеева (170) — Марта Костюк (Украина, 37);
  • Мирра Андреева (47) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11).

В третьем круге выбыли Анна Блинкова (57), Элина Аванесян (74) и Анастасия Захарова (190).

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Маргарита Головатенко
Спорт
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