Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open
Шесть российских теннисистов завоевали путевки в четвертый круг мужского и женского одиночных разрядов в рамках турнира Большого шлема Australian Open.
Российские участники четвертого круга и их соперники:
Мужчины:
- Даниил Медведев (3) — Нуно Боржес (Португалия, 69);
- Андрей Рублев (5) — Алекс Де Минор (Австралия, 10);
- Карен Хачанов (15) — Янник Синнер (Италия, 4).
В третьем круге проигравших среди россиян не было.
Женщины:
- Анна Калинская (75) — Ясмин Паолини (Италия, 31);
- Мария Тимофеева (170) — Марта Костюк (Украина, 37);
- Мирра Андреева (47) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11).
В третьем круге выбыли Анна Блинкова (57), Элина Аванесян (74) и Анастасия Захарова (190).
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