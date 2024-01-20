Казанский УНИКС обыграл «Зенит»
Казанский БК УНИКС одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча на паркете казанского «Баскет-холла» завершилась счетом 64:61 в пользу хозяев.
В этой игре обе команды сделали ставку на защиту, сильнее оказались хозяева. Одержав вторую победу над петербуржцами, УНИКС укрепил положение в турнирной таблице.
Статистика матча: УНИКС — Кулагин (13 очков), Лабери (12 очков + 5 подборов), Димитриевич (11 очков + 8 подборов + 7 передач), Найт (11 очков). «Зенит» — Хантер (14 очков + 10 подборов), Фрэйзер (10 очков + 5 передач).
13 января баскетболисты УНИКСа потерпели поражение от пермской «Пармы» в Казани. Поединок завершился со счетом 70:72.
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