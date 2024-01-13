УНИКС проиграл «Парме»

Баскетболисты УНИКСа потерпели поражение от пермской «Пармы» в Казани. Поединок завершился со счетом 70:72

Первая четверть осталась за гостями — 17:21. Во второй десятиминутке сильнее были уже казанцы — 13:11. После большого перерыва удача снова оказалась на стороне пермской команды. Они набрали 22 очка, тогда как подопечные Велимира Перасовича только 19. В последнем игровом отрезке УНИКСу не хватило двух очков, чтобы догнать «Парму» — 21:18.

Сейчас казанская команда находится на втором месте в турнирной таблице. Следующую игру баскетболисты УНИКСа проведут также в Казани. 20 января они сыграют с «Зенитом».

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