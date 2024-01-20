Индия купила у России в ноябре первую партию свинины с 2020 года

В ноябре 2023 года Индия возобновила покупки российской свинины после более чем трехлетнего перерыва, сообщает «РИА Новости».



На Россию пришлось 15% ноябрьских поставок: Индия купила у РФ 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов, тогда как всего за месяц в страну ввезли этого мяса на 330 тысяч долларов.

В последний раз до этого Индия покупала мясо у России в мае 2020-го. Поставка в 25,67 тонны обошлась в 90 тысяч долларов. Тогда доля России составила 39% от всех покупок (230 тысяч долларов).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко