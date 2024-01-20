Новости бизнеса

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Индия купила у России в ноябре первую партию свинины с 2020 года

10:19, 20.01.2024

В ноябре 2023 года Индия возобновила покупки российской свинины после более чем трехлетнего перерыва, сообщает «РИА Новости».

На Россию пришлось 15% ноябрьских поставок: Индия купила у РФ 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов, тогда как всего за месяц в страну ввезли этого мяса на 330 тысяч долларов.

В последний раз до этого Индия покупала мясо у России в мае 2020-го. Поставка в 25,67 тонны обошлась в 90 тысяч долларов. Тогда доля России составила 39% от всех покупок (230 тысяч долларов).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
БизнесЭкономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть690.3
  • Нижнекамскнефтехим114
  • Казаньоргсинтез109.2
  • КАМАЗ199.2
  • Нижнекамскшина84.05
  • Таттелеком1.104