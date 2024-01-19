Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля 2024 года тариф на проезд большегрузных транспортных средств по федеральным автодорогам будет повышен на 7,42%. Это связано с ежегодной индексацией, которая проводится в соответствии с постановлением правительства России. Увеличение тарифа составит всего 21 копейку за километр пути.

Большегрузы массой свыше 12 тонн оказывают наибольшее воздействие на дорожное покрытие. Ремонт дорог проводится за счет средств, собранных системой «Платон».

Как указали в Минтрансе России, влияние на стоимость перевозимых товаров не будет значительным. Например, перевозка 20-тонной фуры с подсолнечным маслом на расстояние 1079 километров приведет к увеличению стоимости всего на 1 копейку за бутылку.

Решение о ежегодной индексации объясняют тем, что это предотвратит потерю доходов Федерального дорожного фонда. Если не проводить индексацию, потери составят около 4 миллиардов рублей, которых хватило бы на ремонт 200 километров дорог.

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Маргарита Головатенко