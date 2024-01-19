Рустам Минниханов о проблеме с водой в Чистополе: «Собственник никудышный — надо разобраться с ним»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Чистополе, где в течение трех дней происходили аварийные отключения воды.



— Надо по Чистополю принять решение. Этот собственник — он никудышный. [Надо] разобраться с ним. И, конечно же, посмотреть, что можно сделать, чтобы таких моментов не было, — приводит его слова пресс-служба раиса республики.

Минниханов отметил, что следует посмотреть, «где у нас еще есть узкие места» и «быстро принимать необходимые решения».

Аварийные случаи на сетях в Чистополе обострилась в первые дни нового года. Местные жители продолжают сталкиваться с проблемами. Они отмечают, что после организации подвоза воды в жилые дома вопрос решается медленно, воды в некоторых районах нет. 17 января случилась новая авария, на этот раз на улицах Мира и Энгельса.

Ситуацию взял на личный контроль раис республики. Возбуждено уголовное дело.

Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко