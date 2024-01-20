Финансист Бабин: позитивное влияние налогового периода укрепляет рубль в России

Курс рубля в России постепенно укрепляется, благодаря фактору налогового периода. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил — хотя пик фискальных платежей придется на 29 января, многие экспортеры могут начать продавать иностранную валюту раньше из-за опасений снижения курса рубля к концу месяца.

Несмотря на временное коррекционное снижение, рубль продолжил восходящую динамику. Вчера курс доллара опустился до 88,2 рубля, а евро — до 95,9 рубля, обновив максимумы. Это связано с тем, что продавцы иностранной валюты стремятся осуществить налоговые платежи.

Финансист Дмитрий Бабин отмечает, что хотя ситуация на рынке может измениться, текущее положение благоприятно для рубля. Он подчеркивает, что экспортеры стремятся заранее продать валюту, чтобы минимизировать риски снижения курса в будущем.

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Маргарита Головатенко