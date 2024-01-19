Матч ВК «Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-НТМК» не состоится

Матч 17-го тура PARI Суперлиги ВК «Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-НТМК» отменили, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Матч должен был пройти в казанском Центре волейбола 20 января. Уральская команда не прибыла на игру.

— Все денежные средства за покупку билетов будут возвращены в полном объеме после оформления возврата билета согласно инструкции, — указали в пресс-службе.



Неприбытие уральской команды связано с непогодой. В Казани этой ночью прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние пять лет. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего дня на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.

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Маргарита Головатенко