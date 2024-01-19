В Казани ночью на 20 января для уборки снега задействуют более 600 единиц техники

Дорожные службы Казани сегодня функционируют в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии города.

В столице Татарстана в ночную и дневную смены для уборки снега на дорогах использовались 1 062 единицы спецтехники. Ночью на 20 января для этих целей задействуют более 600 единиц техники.

Основные операции дорожных служб — это разметание, обработка дорог и вывоз снега. Разметание ведется безостановочно. Завершив маршрут, техника отправляется на следующий круг. Уборка дорог происходит в круглосуточном режиме.

Напомним, с утра 19 января на трассах в Татарстане случился коллапс из-за непогоды. Пробки в Казани утром пятницы достигли 9 баллов. По городу наблюдается большое количество ДТП.

В республике временно ограничили движение для всех видов транспорта на трассах М-12 «Восток» и М-7 «Волга».



Кроме того, ограничение движение для грузовиков и автобусов действует на трассах:

М-7 «Волга»;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном;

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»;

А-151 Цивильск — Ульяновск.

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Галия Гарифуллина