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В Татарстане из-за снегопада на трассах ограничили движение грузовиков и автобусов

07:14, 19.01.2024

В Татарстане из-за непогоды на время вновь ввели ограничения для грузового транспорта и автобусов на ряде участков дорог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Ограничения действуют на трассах:

  • М-7 «Волга»;
  • Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;
  • Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном;
  • А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»;
  • А-151 Цивильск — Ульяновск.

Напомним, гидрометцентр Татарстана вновь объявил штормовое предупреждение из-за предстоящей метели с сильным ветром. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. При этом прогнозируется сильный южный ветер от 15 до 20 м/с, местами с порывами до 25 м/с. Вместе с этим ожидается мокрый снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

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Илина Хакимова
ПроисшествияАвто Татарстан
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