В Татарстане из-за снегопада на трассах ограничили движение грузовиков и автобусов

В Татарстане из-за непогоды на время вновь ввели ограничения для грузового транспорта и автобусов на ряде участков дорог, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Ограничения действуют на трассах:

М-7 «Волга»;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном;

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»;

А-151 Цивильск — Ульяновск.

Напомним, гидрометцентр Татарстана вновь объявил штормовое предупреждение из-за предстоящей метели с сильным ветром. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. При этом прогнозируется сильный южный ветер от 15 до 20 м/с, местами с порывами до 25 м/с. Вместе с этим ожидается мокрый снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

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Илина Хакимова