Казань снова «стоит» в пробках: утром пятницы они достигли 9 баллов

Пробки в Казани утром пятницы, 19 января, достигли 9 баллов. По городу наблюдается большое количество ДТП. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Особенно движение затруднено в центре города. Сложнее всего ситуация на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Габдуллы Тукая и Саид-Галеева.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Практически парализовано движение на Мамадышском тракте — пробка там растянулась почти на 4 километра.

Сильные заторы наблюдаются и на Оренбургском тракте, там движение затруднено практически на 3,5 км пути. Сложная обстановка наблюдается на пр. Победы: движение особенно затруднено на участке рядом с Академией тенниса и возле Горкинско-Ометьевского леса. На этом участке дороги наблюдается сразу три аварии, произошедшие практически подряд друг за другом.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Сложная дорожная ситуация наблюдается и на улицах Рихарда Зорге, Гвардейской, Даурской, Пугачевской, Николая Ершова, Аделя Кутуя и Космонавтов.

Затруднено движение и в Кировском районе Казани, особенно тяжело на Горьковском шоссе. Сильные заторы также наблюдаются в Московском и Авиастроительном районах столицы Татарстана.

Несколько ДТП уже успело произойти на развязке трассы М-7 «Волга» и М-12 «Восток».



скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Казань третьи сутки «стоит» в сильных пробках. Вчера утром они оценивались в 8 баллов. В утро среду столица Татарстана «стояла» в 10-балльных пробках. К вечеру они достигли 8 баллов. В Казани объявлен план «Буран». Гидрометцентр Татарстана ранее объявил штормовое предупреждение из-за предстоящей метели с сильным ветром. Сегодня до 21.00 мск на территории республики и в ее столице ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

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Илина Хакимова