В Татарстане из-за непогоды ограничили движение всех авто на трассе М-12

На трассе М-12 «Восток» в Татарстане сегодня утром ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой, сообщили в пресс-службе «Автодора».



— По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 «Восток» на территории республики для всех видов транспорта, — говорится в сообщении.

Чуть ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий временно ограничивалось движение только для грузовиков и автобусов на участке M-12 684 — 836 км (от Канаша до Шали).

В Татарстане ограничение движение для грузовиков и автобусов действует на трассах:

М-7 «Волга»;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном;

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»;

А-151 Цивильск — Ульяновск.

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Илина Хакимова