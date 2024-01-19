На трассе М-7 в Татарстане ограничили движение всех видов транспорта

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничили движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Ограничение действует на участке автодороги М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа км 735+683 — км 1169+336, говорится в сообщении «Волго-Вятскуправдора».

Ограничения введены до улучшения погодных условий.



Напомним, на трассе М-12 «Восток» в Татарстане сегодня утром также ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой.

В Татарстане ограничение движение для грузовиков и автобусов действует на трассах:

М-7 «Волга»;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном;

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»;

А-151 Цивильск — Ульяновск.

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Галия Гарифуллина