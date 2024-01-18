Талия Минуллина назвала фактор, сдерживающий привлечение инвестиций в экономику Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рост ключевой ставки в России сдерживает привлечение инвестиций в экономику Татарстана, заявила Талия Минуллина. По ее словам, сейчас инвестиции необходимы в микроэлектронику, станкостроение и в робототехнику.

В сентябре 2022 года регулятор понизил ключевую ставку до 7,5% — на таком уровне она продержалась почти год, до 21 июля 2023-го, когда совет директоров Банка России увеличил ее на один процентный пункт, до 8,5%. Затем Банк России повышал ключевую ставку еще четыре раза. В последний раз ее подняли до 16%. Решение приняли 15 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе этого года президент России Владимир Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка временной мерой. По его словам, позиция по этому вопросу будет меняться по мере подавления инфляции.

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Луиза Игнатьева