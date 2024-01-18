Татарстанцев попросили отложить поездки по трассе М-12 «Восток»

В «Автодоре» попросили жителей Татарстана отложить поездки по трассе М-12 «Восток». Там объяснили, что с ночи и до утра воскресенья на татарстанских и чувашских участках платной трассы ожидается снегопад.

Если поездку отложить нельзя, то «Автодор» просит соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.

С завтрашнего дня Татарстан снова накроет мощный снегопад. С 19 по 21 января на территории республике выпадет 25—35 мм осадков, что дополнительно составит еще 60—70% от месячной нормы.

Вчера вечером возобновили движение по участку трассы М-12 «Восток» в Татарстане, ранее приостановленное из-за сильной метели. Еще ранее ограничения сняли по всем участкам федеральных трасс М-7 «Волга», Р-239, Р-241, А-295 и А-151 в регионе.



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Айрат Назипов