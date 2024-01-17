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Движение по участку трассы М-12 «Восток» в Татарстане возобновлено

20:57, 17.01.2024

Движение по участку трассы М-12 «Восток» в Татарстане, ранее приостановленное из-за сильной метели, возобновили, сообщает «Росавтодор».

Ограничения сняты по всем участкам федеральных трасс М-7 «Волга», Р-239, Р-241, А-295 и А-151 в Татарстане.

Проезд все еще ограничен по четырем участкам М-5 «Урал» протяженностью 30 км: в Бугульминском районе на трех участках с 1239-го по 1240-й км, с 1243-го по 1245-й км, с 1253-го по 1257,5-й км (общей протяженностью 7,5 км) и в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5-го по 1280-й км (протяженностью 22,5 км).

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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