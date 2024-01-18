Водители жалуются на сильные пробки на трассе М-12 «Восток» из-за метели

Водители, застрявшие в пробках на трассе М-12 «Восток» из-за сильной метели ночью, рассказывают о многочасовых заторах. Юрий, один из водителей, сообщил «Газете.Ru», что он находился в дороге более 18 часов.

По его словам, за это время ему приходилось стоять от одного до пяти часов на каждой остановке.

— Мы много раз останавливались, я уже по счету не могу вам сказать. В среднем по часу в каждом месте мы стояли, даже, можно сказать, от часа. Самое большее мы простояли около пяти часов, не двигаясь абсолютно. А так, час стоишь, десять минут проехали, еще часика полтора стоишь, — сказал он.

Водитель обратил внимание, что на протяжении всего пути были заторы, и хотя работники «Автодора» помогали устранять проблемы, ситуация оставалась сложной. По его словам, движение удалось восстановить только около 10 утра среды.

Но водителям все равно пришлось продолжить двигаться очень медленно, в одной колонне.

По словам Юрия, причиной последующих заторов становились застрявшие легковые машины и грузовики, которым не удалось преодолевать подъемы. Другой водитель, Ильдар, подчеркнул, что обстановка на М-12 в ночь со вторника на среду была «ужасной», поскольку дороги не были расчищены и водители не имели возможности даже перекусить или сходить в туалет.

Трасса М-12 была закрыта для движения на участке от Канаша до Шали из-за сложных погодных условий 17 января. Компания «Автодор» призвала водителей отложить дальние поездки на ближайшие сутки и сообщила, что МЧС помогает тем, кто застрял на указанном участке. Движение по участку трассы М-12 в Татарстане возобновили ближе к девяти вечера среды.



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