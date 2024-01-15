На участке трассы М-5 в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках федеральной трассы М-5, в том числе в Татарстане, на время ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта, сообщили в ГИБДД республики.

Ограничения действуют с 15.20 на участке дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Оренбургской области, Татарстане и Башкортостане, с 1 194-го по 1 370-й км.

В Госавтоинспекции рекомендуют участникам дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до улучшения погодных условий.

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Маргарита Головатенко