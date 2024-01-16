В Минпромторге Татарстана заявили, что телефон Олега Коробченко не был взломан

Телефон вице-премьера Татарстана — министра промышленности и торговли региона Олега Коробченко не был взломан. Злоумышленники лишь создали фейковую страницу.

— В ответ на запросы СМИ сообщаем, что мошенники создали фейковый аккаунт министра и от его имени рассылали сообщения в мессенджере, — заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Минпромторге призвали не вступать в переписку и не переходить по ссылкам, не убедившись в подлинности аккаунта.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали «Реальному времени», что взлом телефона Олега Коробченко не несет угрозы для деятельности Минпромторга, и отметили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, вчера Коробченко сам сообщил о взломе мобильного устройства в своих социальных сетях:



— Взломали мой телефон. В Telegram идет рассылка от моего имени. Никому никаких заданий и просьб на эти дни не отправляю. Пожалуйста, будьте внимательны, — предупредил он коллег.

Уже сегодня стало известно о взломе телефона министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова. Однако затем в министерстве «Реальному времени» рассказали, что злоумышленники лишь создали его фейковую страницу.



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Галия Гарифуллина