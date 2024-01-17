В России зафиксировали резкий рост поломок автомобилей из-за морозов

В начале 2024 года из-за сильных морозов спрос на услуги автосервисов вырос на 30%. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

В городах Центральной России, Санкт-Петербурге, Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где температура опускалась ниже нуля, зафиксирован рост обращений в автосервисы. В некоторых регионах этот показатель достиг 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Алексей Рузанов отметил, что чаще всего автовладельцы обращались с проблемами запуска двигателей, замены резинотехнических деталей, а также с неполадками в электрических и электронных системах, которые чувствительны к сильным холодам.



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