Казанский «Водоканал» потратит 2,4 млн рублей на транспортировку стоков при капремонте коллектора

Казанский «Водоканал» выделит 2,4 млн рублей на оказание услуг по транспортировке стоков при капитальном ремонте аварийного участка напорного канализационного коллектора по улице Тихорецкой. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.



Цена договора включает налоги, сборы, пошлины, стоимость работ, гарантийные обязательства и другие необходимые расходы, предусмотренные при выполнении работ.

Сроки выполнения неизвестны, однако заказчик оплатит работу в течение двух месяцев с момента ее завершения.

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