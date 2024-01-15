Новости спорта

14:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

09:43, 15.01.2024

Первая ракетка России, Даниил Медведев, успешно преодолел стартовый раунд теннисного турнира Большого шлема Australian Open, обыграв француза Терена Атмана.

Встреча завершилась отказом Атмана от дальнейшей борьбы при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в четвертом сете в пользу Медведева. Следующим соперником российского теннисиста станет финский спортсмен Эмил Руусувуори, занимающий 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Российские теннисистки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер выбыли из одиночного разряда Australian Open по итогам матчей, прошедших в ночь на понедельник по московскому времени.

Напомним, что турниры Большого шлема, включая Australian Open, Roland Garros, US Open и Уимблдон, считаются самыми престижными в теннисном мире. Российские и белорусские теннисисты выступают на этих соревнованиях под нейтральным флагом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также