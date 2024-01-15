Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Первая ракетка России, Даниил Медведев, успешно преодолел стартовый раунд теннисного турнира Большого шлема Australian Open, обыграв француза Терена Атмана.

Встреча завершилась отказом Атмана от дальнейшей борьбы при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в четвертом сете в пользу Медведева. Следующим соперником российского теннисиста станет финский спортсмен Эмил Руусувуори, занимающий 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Российские теннисистки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер выбыли из одиночного разряда Australian Open по итогам матчей, прошедших в ночь на понедельник по московскому времени.

Напомним, что турниры Большого шлема, включая Australian Open, Roland Garros, US Open и Уимблдон, считаются самыми престижными в теннисном мире. Российские и белорусские теннисисты выступают на этих соревнованиях под нейтральным флагом.

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Галия Гарифуллина