Что известно о пожаре в мини-отеле «Астория» в Казани
В Казани днем 14 января начался пожар в здании на улице Павлюхина, 112а, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория».
Пожарные подразделения оперативно организовали работу звеньев газодымозащитной службы для эвакуации людей из здания. Персонал отеля сообщил, что все гости и сотрудники успели выйти, поэтому пострадавших в результате пожара нет.
Из-за возгорания перекрыли улицу Павлюхина. Автомобили направляли в объезд со стороны Оренбургского тракта, сообщил корреспондент «Реального времени».
Корреспондент «Реального времени» заметил, как рабочие рубили лед, под которым был люк пожарного гидранта. После этого они отбивали его, чтобы открыть. Вместе с тем сами пожарные на месте сообщали о проблемах с гидрантами.
Пожар локализовали в 16:14. Огонь охватил 930 квадратных метров.
Как сообщает telegram-канал Mash, пожар в «Астории» мог начаться из-за неаккуратной чистки сотрудником дымохода мангала.
По факту инцидента прокуратура начала проверку. На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Артур Шарипов, в том числе чтобы проследить за временным размещением персонала и гостей отеля. Ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку соблюдениям требований пожарной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Из-за пожара в мини-отеле «Астория» в Казани возникли проблемы с вызовом такси от торгового центра KazanMall. Только время поиска машины превышало 10 минут.
Открытое горение ликвидировали около 16:30. Как сообщает корреспондент «Реального времени», в 18:00 пожарные еще продолжают работу на месте.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым