Что известно о пожаре в мини-отеле «Астория» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Казани днем 14 января начался пожар в здании на улице Павлюхина, 112а, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория».



Пожарные подразделения оперативно организовали работу звеньев газодымозащитной службы для эвакуации людей из здания. Персонал отеля сообщил, что все гости и сотрудники успели выйти, поэтому пострадавших в результате пожара нет.

Из-за возгорания перекрыли улицу Павлюхина. Автомобили направляли в объезд со стороны Оренбургского тракта, сообщил корреспондент «Реального времени».



realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Корреспондент «Реального времени» заметил, как рабочие рубили лед, под которым был люк пожарного гидранта. После этого они отбивали его, чтобы открыть. Вместе с тем сами пожарные на месте сообщали о проблемах с гидрантами.

Пожар локализовали в 16:14. Огонь охватил 930 квадратных метров.

realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Как сообщает telegram-канал Mash, пожар в «Астории» мог начаться из-за неаккуратной чистки сотрудником дымохода мангала.

По факту инцидента прокуратура начала проверку. На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Артур Шарипов, в том числе чтобы проследить за временным размещением персонала и гостей отеля. Ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку соблюдениям требований пожарной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Из-за пожара в мини-отеле «Астория» в Казани возникли проблемы с вызовом такси от торгового центра KazanMall. Только время поиска машины превышало 10 минут.

Открытое горение ликвидировали около 16:30. Как сообщает корреспондент «Реального времени», в 18:00 пожарные еще продолжают работу на месте.

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Маргарита Головатенко