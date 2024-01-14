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Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском отеле «Астория»

17:07, 14.01.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском отеле «Астория»
Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле «Астория», сообщили в МЧС России.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», в 18:00 сотрудники МЧС еще продолжают работу на месте.

Сильно горела кровля двухэтажного здания с мансардой. В 16:14 огонь локализовали на площади 930 квадратных метров. Пострадавших нет.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту сильного пожара. На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Артур Шарипов.

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Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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