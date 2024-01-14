Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском отеле «Астория»
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле «Астория», сообщили в МЧС России.
Как сообщает корреспондент «Реального времени», в 18:00 сотрудники МЧС еще продолжают работу на месте.
Сильно горела кровля двухэтажного здания с мансардой. В 16:14 огонь локализовали на площади 930 квадратных метров. Пострадавших нет.
Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту сильного пожара. На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Артур Шарипов.
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