Из-за пожара в мини-отеле «Астория» в Казани есть проблемы с вызовом такси
Из-за пожара в мини-отеле «Астория» в Казани есть проблемы с вызовом такси от торгового центра KazanMall, сообщил корреспондент «Реального времени».
Только время поиска машины может превышать 10 минут.
Из-за возгорания перекрыта улица Павлюхина. Автомобили направляют в объезд со стороны Оренбургского тракта. На участке приостановлено движение троллейбусов.
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