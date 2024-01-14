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Из-за пожара в мини-отеле «Астория» в Казани есть проблемы с вызовом такси

16:59, 14.01.2024

Из-за пожара в мини-отеле «Астория» в Казани есть проблемы с вызовом такси от торгового центра KazanMall, сообщил корреспондент «Реального времени».

Только время поиска машины может превышать 10 минут.

Из-за возгорания перекрыта улица Павлюхина. Автомобили направляют в объезд со стороны Оренбургского тракта. На участке приостановлено движение троллейбусов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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