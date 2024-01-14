Прокуратура начала проверку после пожара в казанском мини-отеле «Астория»

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту сильного пожара в мини-отеле «Астория» на ул. Павлюхина, 112а в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На месте происшествия работает прокурор Приволжского района Артур Шарипов. Он проследит за временным размещением персонала и гостей отеля.



Ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку соблюдениям требований пожарной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожарные подразделения тушат пожар. Организована работа звеньев газодымозащитной службы для эвакуации людей из здания. Персонал отеля сообщил, что все гости и сотрудники успели выйти, поэтому пострадавших в результате пожара нет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко