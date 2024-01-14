В Эквадоре освободили 136 заложников, остававшихся в тюрьмах

В Эквадоре освободили 33 сотрудника тюремной охраны и трех административных служащих, остававшихся в заложниках после беспорядков, устроенных тюремными бандитами, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI.



Заложников освобождали армия и полиция Эквадора в ночь на 13 января.

— Совместная работа… успешно завершились освобождением всех сотрудников Пенитенциарного корпуса безопасности и надзора и членов административного персонала, которые содержались в различных центрах лишения свободы в стране, — сказано в блоге SNAI в соцсети Х.

11 января SNAI сообщила, что в результате масштабных беспорядков в тюрьмах Эквадора находятся 158 сотрудников охраны и 20 административных служащих.

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Маргарита Головатенко