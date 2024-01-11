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В Эквадоре бандиты удерживают в заложниках в тюрьмах 178 служащих

22:55, 11.01.2024

В заложниках у заключенных в результате масштабных беспорядков в тюрьмах Эквадора находятся 158 сотрудников охраны и 20 административных служащих, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI.

Заложники содержатся в тюрьмах Эль-Оро №1, Котопахи №1, Лоха №1, Асуай №1, Тунгурауа №1, Каньяр №2 и Эсмеральдас №2.

Сегодня Москва выразила солидарность с правительством и народом Эквадора. В МИД выразили надежду на то, что власти Эквадора смогут остановить преступников своими силами.

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Маргарита Головатенко
Общество
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