Председатель СК поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries под Петербургом
После пожара на складе компании Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель СК поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобко представить ему отчет о всех обстоятельствах происшествия.
Информация о возгорании быстро получила огласку, привлекая внимание к инциденту. Ход и результаты расследования уголовного дела будут находиться под контролем Александра Бастрыкина.
Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Маркетплейс Wildberries обещал компенсировать убытки как покупателям, так и продавцам в связи с пожаром. Товары, которые хранились на этом складе, будут убраны с витрины платформы, а покупателям вернут средства за утерянные заказы. Масштабы ущерба пока уточняются.
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