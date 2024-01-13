Wildberries компенсирует покупателям и продавцам убытки из-за пожара на складе в Санкт-Петербурге

Маркетплейс Wildberries обещает компенсировать убытки как покупателям, так и продавцам в связи с пожаром на одном из своих складов в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Товары, которые хранились на этом складе, будут убраны с витрины платформы, а покупателям вернут средства за утерянные заказы.

Продавцам же будет предоставлена компенсация за поврежденные или утерянные товары. Масштабы ущерба пока уточняются.

В пресс-службе обещали информировать о ситуации со складом. Там уточнили, что сотрудников складского комплекса удалось эвакуировать.

Складское помещение загорелось этим утром. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет одну тысячу «квадратов», но позднее она выросла до 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг №4.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».