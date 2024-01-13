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Российские государственные вузы не будут централизованно повышать цены

19:40, 13.01.2024

Российские государственные высшие учебные заведения не планируют централизованно повышать стоимость обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

— В отношении студентов вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, президент Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов сообщил о возможном повышении стоимости обучения в российских высших учебных заведениях на 10—12% в следующем учебном году. По его словам, это связано с рядом факторов, включая увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение из-за ухода иностранных поставщиков с рынка, повышение цен на коммунальные услуги и электроэнергию, а также необходимость компенсации роста зарплат преподавателей.

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