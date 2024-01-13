Российские государственные вузы не будут централизованно повышать цены
Российские государственные высшие учебные заведения не планируют централизованно повышать стоимость обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.
— В отношении студентов вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции, — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, президент Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов сообщил о возможном повышении стоимости обучения в российских высших учебных заведениях на 10—12% в следующем учебном году. По его словам, это связано с рядом факторов, включая увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение из-за ухода иностранных поставщиков с рынка, повышение цен на коммунальные услуги и электроэнергию, а также необходимость компенсации роста зарплат преподавателей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».ОбществоОбразование
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым