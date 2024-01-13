В Татарстане благоустроят 833 придомовые территории в рамках проекта «Наш двор»

В Татарстане планируется благоустроить 833 придомовых территории в рамках республиканской программы «Наш двор». Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в Доме правительства республики.

По его словам, на эти цели в этом году выделено около 10 миллиардов рублей.

Напомним, в 2023 году на работы по программе «Наш двор» в Татарстане направили 9 млрд рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда вложили в дорожные работы.

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