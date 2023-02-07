В Татарстане 7,5 из 9 млрд рублей программы «Наш двор» вложат в дорожные работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане по республиканской программе «Наш двор» планируют благоустроить 960 территорий, напомнил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин. Объем финансирования — 9 млрд рублей, из которых 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.

Марат Айзатуллин рассказал, что за три года в Татарстане благоустроили 3 379 дворов за 25 млрд рублей. Он обратил внимание, что несмотря за сложную экономическую ситуацию, объем финансирования программы не снижается, а наоборот, увеличивается.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Казани в 2023 году по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 274 территории, на которых расположены 482 дома. Больше половины из них находятся в Кировском и Московском районах города — 136. Полный список территорий, которые ждет благоустройство в этом году — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина