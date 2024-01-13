За 2023 год на дорогах Казани погибли 37 человек

В 2023 году в Казани произошло 1 326 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 37 человек. Статистику предоставили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД по Казани.

Из 37 казанцев 12 человек погибли в результате нарушения правил скоростного режима и несоответствия скорости конкретным дорожным условиям.

По состоянию на 14 декабря в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. За это же время в республике выявили 13 тысяч пьяных автомобилистов.

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