Врач рассказала о правилах поведения во время крещенских купаний

Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, как правильно подготовиться к крещенским купаниям. Она предложила россиянам проконсультироваться с терапевтом или педиатром перед купанием.

— Если врач дал добро, то перед погружением нужно подготовить организм. Начинать делать это лучше заранее — примерно за полгода, так как летом условия для закаливания наиболее подходящие, — объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Также можно адаптировать организм к предстоящему событию в ускоренном режиме. За 5-7 дней можно начать принимать контрастный душ.

— Режимы холодной и почти горячей воды следует менять каждые 15 секунд в течение 2—4 минут. Взрослым можно начинать с 8—12°C, а детям и пожилым — с 34—35°C, постепенно снижая температуру, — сказала она в интервью RT.

Она призвала желающих не употреблять в этот день алкоголь, а во время купания находиться в проруби не более 10—15 секунд.

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