В Казани проведут «Исламские юношеские игры»

В 2025 году в столице Татарстана состоятся «Исламские юношеские игры». Проведение нового турнира анонсировал министр спорта республики Владимир Леонов.

Участниками соревнований станут юные спортсмены от 14 до 16 лет из стран исламского мира. Сейчас работа по реализации нового проекта ведется совместно с Олимпийским советом республики.

Проект уже одобрили участники международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». Идею также поддержали в секретариате Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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