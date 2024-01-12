«Водоканал» направит на ремонт Северного коллектора еще более 6,6 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит на ремонт Северного коллектора еще более 6,6 млн рублей.
МУП «Водоканал» планирует выполнение работ по аварийности по текущему обслуживанию и капитальному ремонту сетей водоотведения по адресу ул. Воровского, 5 (участок ул. Шатурская — ул. Поперечно-Базарная). Сейчас предприятие ищет исполнителя работ.
Ремонт 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана закончится только в будущем году.
— Ориентировочный срок завершения работ — I квартал 2024 года, — сообщили в МУП «Водоканал» на вопрос о реконструкции 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана. — Из 2300 погонных метров выполнена реконструкция коллектора протяженностью 1900 погонных метров. Завершается реконструкция участка протяженностью 400 метров на зеленой зоне возле КАИ.
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