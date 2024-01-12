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«Водоканал» направит на ремонт Северного коллектора еще более 6,6 млн рублей

16:35, 12.01.2024 1

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит на ремонт Северного коллектора еще более 6,6 млн рублей.

МУП «Водоканал» планирует выполнение работ по аварийности по текущему обслуживанию и капитальному ремонту сетей водоотведения по адресу ул. Воровского, 5 (участок ул. Шатурская — ул. Поперечно-Базарная). Сейчас предприятие ищет исполнителя работ.

Ремонт 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана закончится только в будущем году.

— Ориентировочный срок завершения работ — I квартал 2024 года, — сообщили в МУП «Водоканал» на вопрос о реконструкции 3-го Северного коллектора на проспекте Амирхана. — Из 2300 погонных метров выполнена реконструкция коллектора протяженностью 1900 погонных метров. Завершается реконструкция участка протяженностью 400 метров на зеленой зоне возле КАИ.

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Галия Гарифуллина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:53
    Главное - чтобы отремонтировал
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