Стоимость платного обучения в российских вузах может вырасти до 12%

Президент Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов сообщил о возможном повышении стоимости обучения в российских высших учебных заведениях на 10—12% в следующем учебном году.

По его словам, это связано с рядом факторов, включая увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение из-за ухода иностранных поставщиков с рынка, повышение цен на коммунальные услуги и электроэнергию, а также необходимость компенсации роста зарплат преподавателей.

Особенно сложная ситуация может сложиться для негосударственных образовательных учреждений, которым придется искать способы компенсировать затраты без помощи Министерства образования.

— Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10—12%, — цитируют его «Известия».

С этим мнением согласились в государственных и коммерческих учебных заведениях.

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