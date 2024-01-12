Транспортный грант для студентов в Татарстане будет возвращать кешбэк по факту оплаты проезда

В Татарстане изменят условия транспортного гранта для студентов. Теперь он будет возмещать затраты на общественный транспорт через кешбэк, который вернется на карту учащегося по факту оплаты проезда. Ранее на эти цели выделялись фиксированные суммы, следует из презентации конкурса по отбору получателей финансовой поддержки среди обучающихся очной формы обучения, подготовленной Департаментом по молодежной политике Казанского федерального университета. Оператором гранта выступает «Лига студентов».

Механизм получения финансовой поддержки следующий: студент оплачивает поездку в общественном транспорте Картой жителя Татарстана, а банк выплачивает кешбэк до 50% в месяц за каждую поездку. Таким образом, с марта по декабрь 2024 года максимальный кешбэк для студента может составить 11 тысяч рублей. Как отмечает руководство университета, вернувшийся на карту кешбэк с оплаты проезда можно будет потратить на любые цели.



Участвовать в конкурсе могут как граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 14 до 35 лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в образовательных учреждениях Татарстана.

Цель конкурса обозначена как оказание финансовой поддержки студентам в виде компенсации за поездки в общественном транспорте. Претендовать на кешбэк могут социально-активные и социально нуждающиеся обучающиеся.

Заявочная кампания продлится с 1 по 20 января 2024 года. Выбор победителей состоится с 5 по 12 февраля, а выплаты будут производиться в период с марта по декабрь. 5 735 студентов станут победителями транспортного гранта. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте «Лиги студентов» до 20 января.

Студенты оказались недовольны нововведением. В обсуждениях в социальных сетях учащиеся выражали мнение, что механизм получения поддержки изменили, чтобы в нем участвовало меньше людей, и, соответственно, на него выделяли меньше средств.

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Маргарита Головатенко