В Татарстане объем архивного фонда за год вырос на 61,6 тысячи дел личного хранения

За 2023 год объем архивного фонда увеличился на 61,6 тыс. дел личного хранения и 18,2 тыс. социально значимых документов ликвидированных организаций. Информацию озвучили на коллегии Государственного комитета Татарстана по архивному делу, которую посетил премьер-министр республики Алексей Песошин.

На коллегии председатель Госкомитета Гульнара Габдрахманова отметила, что Татарстан находится на втором месте в Приволжском федеральном округе по объему архивных документов и на третьем месте по количеству аудиовизуальных материалов. Республика также лидирует по числу организаций, предоставляющих документы для архивов.

Как заявил Алексей Песошин, архивная отрасль республики активно развивается. На сегодняшний день регион занимает лидирующие позиции по ряду показателей, особые результаты достигнуты в области применения цифровых технологий.

С 2017 года в Татарстане действует программа капремонта архивов в муниципальных образованиях. За этот период ее финансирование составило более 410 млн рублей.

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