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Происшествия

Казанские сотрудники МЧС спасли замерзающего мужчину

13:15, 11.01.2024 1

В Казани сотрудники Специального управления ФПС № 35 МЧС России спасли мужчину, замерзавшего на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Вечером огнеборцы возвращались с вызова в свою часть и заметили на тротуаре мужчину, который ползком перемещался по улице. На улице был 25-градусный мороз.

Пожарные сразу же вызвали скорую помощь, обогрели пострадавшего в машине и передали его медикам. Мужчине 44 года, он не смог встать из-за протеза.

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Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:42
    до слез, спасибо спасателям! неужели до них никто не обратил внимания на бедолагу
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