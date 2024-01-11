Казанские сотрудники МЧС спасли замерзающего мужчину

В Казани сотрудники Специального управления ФПС № 35 МЧС России спасли мужчину, замерзавшего на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Вечером огнеборцы возвращались с вызова в свою часть и заметили на тротуаре мужчину, который ползком перемещался по улице. На улице был 25-градусный мороз.

Пожарные сразу же вызвали скорую помощь, обогрели пострадавшего в машине и передали его медикам. Мужчине 44 года, он не смог встать из-за протеза.

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