В Казани увеличат число платных парковочных мест
В Казани количество муниципальных парковочных мест увеличится до 9 381 места. Информация размещена в сборнике документов мэрии города.
Новые муниципальные стоянки появятся по следующим адресам:
- 58 мест на проспекте Победы (местный проезд, обе стороны улицы, от пересечения с ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Академика Глушко). Стоимость — 30 рублей в час;
- 24 места по улице Академика Глушко (обе стороны улицы, от пересечения с пр. Победы до пересечения с ул. Х. Бигичева). Стоимость — 30 рублей в час;
- 3 места по улице Суконной (четная сторона улицы, от пересечения с ул. Спартаковской, напротив здания №14 по ул. Спартаковской). Стоимость — 50 рублей в час.
В октябре власти Казани предложили увеличить количества муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения с 8 986 до 9 271 места.
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