ДТП с пострадавшими в Казани: водитель Hyundai не убедился в безопасности маневра

10 января 2024 года около 20.08 в Казани на перекрестке Мамадышского тракта и улицы Трудовая произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan.

45-летний водитель Volkswagen Tiguan получил множественные переломы правого предплечья и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данным ГИБДД, виновником аварии стал 54-летний водитель Hyundai Creta, который при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Volkswagen Tiguan.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и беречь себя и других людей на дороге.

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