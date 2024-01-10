Банк России установил официальные курсы валют на 11 января

Центральный банк России установил официальные курсы валют на четверг, 11 января. Все три основные валюты — юань, доллар и евро — показали снижение по сравнению с предыдущими показателями.

Так, китайский юань подешевел на 16 копеек и составил 12,43 рубля. Доллар потерял 1,01 рубля и теперь оценивается в 89,39 рубля. Евро также снизился на 1,11 рубля и его курс составил 97,87 рубля.

Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, в феврале этого года стоимость доллара будет составлять от 87 до 95 рублей. По его словам, при сильном ослаблении курса российской валюты вырастет инфляция — с этим борется Банк России. Укрепление же курса рубля невыгодно для бюджета. В связи с этим он считает, что 90 рублей за доллар — это оптимальная стоимость.

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