В декабре товарооборот России и Бразилии вырос почти в два раза — до рекордных $1,6 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Демина Татьяна (архив)

В декабре прошлого года товарооборот России и Бразилии вырос в 1,8 раза. Об этом сообщает «РИА Новости», проведя расчеты, основываясь на базе данных бразильской статслужбы.

Товарооборот между странами за указанный период достиг рекордных $1,6 млрд.

Как уточняется, главным товаром бразильского импорта стали нефтепродукты. Всего в страну ввезли рекордные 1,5 тысячи тонн стоимостью $1,14 млрд. Так, Россия стала лидером в поставках топлива в Бразилию. На втором месте оказалась Америка (413,5 тыс. тонн), на третьем — Нидерланды (108,6 тыс. тонн).

Помимо нефти, из России в Бразилию в декабре прошлого года ввезли удобрений на $304,4 млн, железа и стали на $14 млн, а также урана на $10 млн.

А вот экспорт латинской страны в РФ упал на 17%, составив $63,3 млн. В основном, в Россию привозили мясо (на $30 млн), кофе (на $17 млн) и арахиса (на $11 млн).



Обратим внимание, что большая часть российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пришлась на Китай и Индию. Доля КНР выросла до 45—50%. В Индию за два года экспорт удалось нарастить до 40%. А вот в Европу доля поставок сократилось примерно в 10 раз.

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Илина Хакимова