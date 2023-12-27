Большая часть экспорта нефти и нефтепродуктов из России в 2023 году пришлась на Китай и Индию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большая часть российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пришлась на Китай и Индию. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

— Основными партнерами в текущей ситуации стали КНР, доля которой выросла примерно до 45—50%, и, безусловно, Индия, — цитирует «Интерфакс» его слова.

Он подчеркнул, что раньше в Индию практически не было поставок нефти и нефтепродуктов. За 2 года экспорт удалось нарастить до 40%.

По словам вице-премьера, в Европу доля поставок сократилось примерно в 10 раз.

Александр Новак объяснил, что «если раньше в Европу поставлялось порядка 40—45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4—5%».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 11 месяцев 2023 года доходы от нефти и газа принесли российскому бюджету 8,2 трлн рублей. В годовом выражении они снизились на 22,8%. Снижение, как объяснили в Минфине России, связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

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Илина Хакимова