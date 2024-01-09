В Казани прокуратура проверит информацию о высадке школьника из автобуса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Казани проверит информацию о высадке школьника из автобуса. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.



По информации очевидцев, кондуктор 68-го маршрута: поселок Вознесенское — железнодорожный вокзал днем высадила школьника из-за проблем с транспортной картой.

— Ведомство даст правовую оценку действиям экипажа автобуса и при наличии оснований поставит вопрос об ответственности виновных должностных лиц, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Учащихся школ предложили освободить от оплаты проезда в общественном транспорте в зимний период, с инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Депутат считает, что в этом есть необходимость в связи с инцидентами, в которых сотрудники общественного транспорта требуют покинуть салон несовершеннолетних, не оплативших проезд из-за заблокированной транспортной карты или по другим причинам.

В начале декабря в Казани прокуратура начинала проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела высадить ребенка из автобуса. В СМИ сообщали, что мальчику не хватило денег на проезд, когда он пытался расплатиться транспортной картой. Пассажиры отметили, что кондуктор вела себя агрессивно, кричала на ребенка и заступившихся за него взрослых.

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Маргарита Головатенко