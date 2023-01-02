В Госдуме предложили освободить школьников от оплаты проезда в общественном транспорте зимой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Учащихся школ предложили освободить от оплаты проезда в общественном транспорте в зимний период, с инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.



Депутат считает, что в этом есть необходимость в связи с инцидентами, в которых сотрудники общественного транспорта требуют покинуть салон несовершеннолетних, не оплативших проезд из-за заблокированной транспортной карты или по другим причинам.

С весны 2021 года действует закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Однако такие случаи продолжают фиксировать, в том числе зимой, в холодную погоду.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка, — сказано в тексте обращения.

В начале декабря в Казани прокуратура начинала проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела высадить ребенка из автобуса. В СМИ сообщали, что мальчику не хватило денег на проезд, когда он пытался расплатиться транспортной картой. Пассажиры отметили, что кондуктор вела себя агрессивно, кричала на ребенка и заступившихся за него взрослых.

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Маргарита Головатенко